Reflexiones de los jóvenes en el contexto de crisis

Esto tiene que ver además con que la crisis impacta de manera especial en esta franja etaria, que es la que encabeza las cifras de desocupación. Además, el contexto actual no permite tener capacidad de ahorro por más que uno cuente con trabajo -dijo otro estudiante- y eso dificulta la proyección de metas a largo plazo. Por otra parte, dijo que suena “muy pesimista decir que no hay futuro” y, por ello, también tratan de pensar en que podrían mejorar las cosas. “Estudio algo que me gusta y apuesto a eso para tener un plan a futuro y parte de mi plan de vida es recibirme para después poner un estudio jurídico”, expresó, añadiendo que apuesta a que el esfuerzo personal podría tener frutos.