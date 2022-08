En Tucumán confirman que no retocarán tributos por el pacto fiscal

Entre otros puntos, el nuevo consenso fiscal dispone que las alícuotas de Ingresos Brutos no puedan exceder a las fijadas para cada actividad y además ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia. Al respecto, en reiteradas oportunidades, las autoridades tucumanas indicaron que no tienen previsto subir más la carga impositiva en lo que resta del año. La Provincia ya reajustó las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos a lo largo de los últimos años en varias actividades productivas. Además, incorporó a otras que no estaban dentro de la estructura impositiva. Según el Ministerio de economía, las subas de alícuotas están dentro de los límites acordados con el Gobierno Nacional.