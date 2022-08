El Teatro Estable de la Provincia estrena Hotel Capricornio

"Desde que asumí como Director Artístico del Teatro Estable, rol al que accedí gracias al voto unánime de mis compañeros del elenco, me propuse una meta de trabajo que había sido consensuada previamente con todos ellos. Decidimos trabajar de manera horizontal y transversal, no vertical; es decir que yo no elijo sin consensuar con los demás. Yo tendré la última definición, pero siempre será el resultado de una elección que fue consensuada con todo el elenco", dijo Andrés D´Andrea, director artístico del cuerpo estable.