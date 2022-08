“En cerveza, cada uno encuentra su manera”

En cuanto a los pedidos digitales, la plataforma Tadá llega a todo el país con distintos servicios, aunque no todos en todas partes. “El que llega a todo el país es el modelo de suscripción y el de búsqueda de experiencias, para probar cosas nuevas . Vos cuando querés probar una nueva cerveza no la pedís para satisfacer una necesidad inmediata sino para conocer algo nuevo. Lo que no está en todo el país todavía es el de delivery inmediato que, como las aplicaciones para pedir comida, te las lleva en 40 minutos. Ese servicio sí está en Tucumán”.