Un plan para reducir la huella de carbono en la industria de la cerveza

-La pandemia no cambió fuertemente tendencias; lo que hizo fue acelerar algunas que ya venían. La digitalización era algo que estaba. Si no hubiésemos tenido antes las iniciativas como la plataforma Bees o la plataforma directo al consumidor que es Tadá no hubiésemos podido afrontar la pandemia de la forma en que lo hicimos. Durante la pandemia usamos el tiempo para repensar el negocio que queríamos tener para el futuro y en eso cambiamos de una compañía unidireccional, una compañía que vive de marcas físicas que ustedes conocen –Quilmes, Stella, Corona- y un desarrollo fuerte de marcas digitales como Bees y Tadá. Esa combinación hace que podamos pararnos de cara al futuro hacia una compañía que sea una plataforma y no una compañía tradicional de cerveza o de bebidas. Queremos ser una compañía omnicanal que trate de estar cerca del consumidor en todo su recorrido diario y eso implica tanto negocios físicos como digitales y en ese sentido también pensamos en categorías que puedan complementar la de la cerceza –el vino Dante Robino es un ejemplo y también el gin-. Es más; hoy en Bees tenemos una plataforma Marketplace, que vende no solamente bebidas sino también comestibles.