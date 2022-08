El aborto de una sentencia

Que un individuo sea una persona implica que tiene intereses propios que podrían ser afectados por terceros y, por lo tanto, que es un sujeto pasible de derechos que los protejan. Una persona, desde un punto de vista más primario, es alguien que tiene una actividad mental efectiva, consciencia de sí y de su entorno, una subjetividad que le permita concebir intereses y proyectos, y esto, en un embrión en el que aun no se han producido las conexiones entre el sistema nervioso central y el cerebro es materialmente imposible. Un embrión, antes de alcanzar las 14 semanas de desarrollo, no es una persona, y su vida, por lo tanto, no está protegida por la Constitución norteamericana. El derecho a la intimidad de la madre, entonces, no entra en conflicto con este punto central de la Constitución. Tal es, en su trasfondo, el fallo Roe vs Wade.