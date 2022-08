Con la esencia de Hermética, "La H no murió" vuelve a Tucumán

En realidad trabajé en varias fábricas. Nunca me imaginé llegar a tantos años de carrera ininterrumpida. No era el objetivo en su momento. Nunca me subí al escenario, ni mis compañeros, pensando en eso, en que nos íbamos a convertir en héroes del rock and roll. La intensión siempre era divertirnos y tener una banda de rock, eso era el anhelo principal. Después, los demás detalles, ser muy famoso, ganar mucha plata nunca nos importó mucho. Salvo subir al escenario, dar un show y que la gente se divierta. Ese fue nuestro objetivo en nuestros comienzos. Éramos muy jóvenes.