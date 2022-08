Llamaron a la tucumana Marianela Mirra para que regrese a Gran Hermano: qué contestó

En este contexto, Fernanda Iglesias, panelista de LAM, se comunicó con la ex GH, que le confirmó que Gastón Trezeguet la convocó para la nueva edición del reality. “Pero yo no creo, honestamente. Ya yo tengo una vida acá (Tucumán), ¡y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás!”, explicó.