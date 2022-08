"Tenemos que mirar con mucha atención las medidas que tome la Nación", dijo Jaldo

El titular del Poder Ejecutivo (PE) remarcó que la condición del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal “debe ser una notificación no solo para el Gobierno nacional, sino además para los que manejan instituciones nacional, provincial y municipal”. “De aquí no se sale sin un esfuerzo, sin una buena administración y si no empezamos cumplir con los compromisos para recuperar la credibilidad y la confianza”, añadió.