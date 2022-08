Cartas de lectores III: Mitomanía

En LA GACETA literaria del 17/07, se transcribe un artículo de un profesor de filosofía en la universidad de Navarra, cuyo tema gira en torno a la mentira, un vocablo antiquísimo como el universo y cuya acepción no reviste una generosa y dadivosa simpatía, atribuyéndose su sempiterno uso a los políticos, una corporación enamorada de tal expresión para lograr lo que en política lo imposible termina siendo el arte de lo posible. Hay opúsculos deleitables sobre la mentira y sus proverbiales vínculos con la política y los políticos. Pese a que fueron escritos en el siglo XVIII, en plena época del “Siglo de las luces”, lo que Jonathan Swift, el autor de “Los viajes de Gulliver”, publica en un manifiesto titulado “El arte de la mentira política”, no ha perdido un ápice de su vigencia, tal como lo demuestra la práctica de la política contemporánea. Pues como dice el autor inglés en su punzante ensayo: “La mentira política es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables y hacerlo a buen fin”. Un político que incurre en su cotidiana tarea de mentir, debe apostar a su retentiva para no contradecirse a sí mismo. Si la mentira es creída en un corto tiempo, su veloz recorrido ya ha consumado su objetivo. Lo falso engaña y vuela, viajando raudamente, mientras que la verdad va cojeando por la escalera, de modo que esa ventaja de tiempo permite a la impostura alcanzar su cometido. Viajar en el tiempo y acercándonos a un siglo más reciente, el escritor George Orwell, autor de la novela de ciencia ficción “1984”, en su ensayo “La política y la lengua inglesa”, asegura sin ambages que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen como verdades, con el fin de darles consistencia a los dichos y expresiones de los cultores de la mentira. Y aquí cabe una cita con Pierre Corneille, dramaturgo francés (1606-1684), y una subjetiva frase: “Hay que tener buena memoria después de haber mentido”. La mitomanía ha sido un arma poderosa en la historia de la política y la humanidad. Toda la psicología de la mentira está sintetizada en una fábula de Esopo y en los cuentos de lectura infantil. Así como la cofradía de políticos se disputa la primacía y la utilidad de las mentiras, el poder francés y la utilidad de las mentiras, el poeta francés Charles Baudelaire, (1821-1867), afirmaba que la mayor habilidad del demonio consiste en mentirle a la gente que no existe.