Un acuerdo nuclear excepcional en riesgo

“Con uno de los países de muy mala prensa del mundo” habría que agregarle al título de esta columna. Desde hace cuatro décadas que el tema es recurrente en mis análisis sobre la cuestión nuclear y la escalada que se inicia en 1945. No en Hiroshima y Nagasaki, “prueba de campo”, sino en Álamo Gordo, desierto de Nevada, en los EEUU. Allí, cuando el plan secretísimo “Manhatan” culmina con el ensayo de laboratorio de un artefacto explosivo nuclear el 16 de julio, empieza la era atómica. La historia tiene tres puntos sucesivos de una secuencia atómica perversa en el año 1945: 1º) 16 de julio prueba de laboratorio. 2º) 26 de julio, ultimátum a Japón para su rendición incondicional por EEUU, China y Gran Bretaña. Un ultimátum de 13 puntos, en los que nada se decía de la indemnidad del emperador Hirohito, porque la rendición que se exigía era incondicional. Era obvio entonces (y hoy) que Truman especulaba con el “no” por respuesta. Lo necesitaba y lo provocaba (al no excluir al emperador de lo incondicional, una cuasi divinidad en Japón) 3º) Luego de los continuos bombardeos con bombas incendiarias por cientos de aviones B-29 gigantes cuatrimotores, se marginaron cuatro ciudades (Kokura, Hiroshima, Niigata y Nagasaki) para someterlas a la “prueba de campo” de las dos únicas bombas atómicas que habían construido en EEUU. El “no” al ultimátum le abrió las puertas a Truman para el “OK” al bombardeo. Hiroshima, el 6 de agosto (uranio) y Nagasaki, el 9 de agosto (plutonio). Con la primera, suficiente como para que Japón se rindiera. Como era prueba de campo había que saber cómo se comportaba la otra, la de plutonio. Una oportunidad única para evaluar el arma que se poseía. Ya experimentada. ¡El propio Churchil en su libro de memorias da cuenta de que no era necesario el bombardeo atómico para la rendición japonesa!