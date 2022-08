Turismo Nacional: sin bandera a cuadros

Una vez más quedó demostrada la complejidad de una categoría que es cada vez más competitiva, aunque con consecuencias negativas para los pilotos de “El Jardín de la República”. “Pabloso” fue el primero en abandonar. “Con Fiat, no me va bien en Las Termas. Ya es la tercera vez que no puedo ser rápido”, lamentó Ortega, que partió 16° y pudo dar 10 giros. La bomba de nafta del Fiat Argo se rompió, empezó a fallar hasta que se apagó el motor y no le permitió seguir a Ortega.