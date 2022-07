Macri tildó de “parche” al “dólar soja”

Mientras la gestión de Alberto Fernández intenta encontrarle un rumbo a la gestión y a la economía, Mauricio Macri visitará este jueves la Exposición Rural como un claro gesto de apoyo a los reclamos de los productores y las entidades del sector. El ex presidente visitará la exposición dos días después de que el Gobierno haya establecido un régimen temporal para impulsar la liquidación de dólares por parte de sojeros y exportadores. Incluso, en el marco de la recorrida que realizó por San Carlos de Bariloche, el ex presidente fue consultado por este tema y Macri cuestionó la medida al manifestar que en el país “necesitamos estabilidad y no más parches”. “Vine a decirles que más allá de que sé la angustia y la preocupación que vivimos los argentinos por el presente, no soy muy optimista por el presente, pero sí soy optimista por el mediano y largo plazo de la Argentina”, enfatizó el dirigente de Juntos por el Cambio tras una charla que brindó en un hotel.