Expectativas por la jornada extendida

Un cambio sustancial se vive en Tucumán luego de las vacaciones de invierno. Los alumnos de las escuelas tienen una hora más de clases. A la fecha son 302 escuelas las que comenzaron esta modalidad de jornada extendida en una primera etapa. El 12 de septiembre se sumarán 318 escuelas y la medida llegará así a las 620 escuelas de la provincia alcanzando a 150.000 alumnos. Las opciones para adaptar la medida que propuso el Gobierno nacional y de la cual Tucumán lleva la posta, proponía tres opciones: empezar una hora antes, sumar una hora al final, o bien, dividir la hora en el inicio y final de la jornada cada escuela decidió su mejor opción.

Los primeros días, según explicó el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer empezaron “bien”, si bien han sido notorias las complicaciones para padres y docentes qiue el cambio ha generado. “Hay un consenso de que más tiempo en la escuela es algo bueno”, aseguró. Padres y maestros comenzaron a reorganizar su propia logística: idas y venidas que se convertirán rápidamente en hábitos adquiridos para llegar a horario a cada institución. El convenio que se firmó con la Nación será por cinco años. “Esto viene para quedarse”, aseguró el ministro a LG Play su vez que destacó que, al finalizar el año lectivo, se sumarán 38 días más de clases concretas de lengua y matemática, los pilares de la enseñanza y en donde más necesitan refuerzos, especialmente luego de la pandemia.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) ya había brindado algunas cifras de lo sucedido con la educación pospandemia: cuatro de cada 10 jóvenes tuvieron bajo o nulo vínculo con sus docentes y durante el primer semestre de 2021 hubo semanas en las que nueve de cada 10 estudiantes no fueron a las aulas. En América Latina los cierres de escuelas fueron muy extensos, sumados a la cantidad de estudiantes en situación vulnerable.

La escuela aporta a los niños la posibilidad de construirse como personas. En el ámbito cognitivo en primer lugar, en lo social, emocional y como ciudadanos. Un chico que está dentro del sistema educativo tiene más capacidades, en todos los sentidos, que quien no está. Lo dicen especialistas de la talla de Mario Carretero, doctor en Psicología especializado en aprendizaje e investigador en Flacso-Argentina. Según el especialista consultado por LA GACETA tiempo atrás, hay dos problemas fundamentales o prioritarios: uno es la capacitación adecuada de los docentes, salarios dignos y un reconocimiento por su trabajo y, la otra es que las jornadas sean extendidas. Según el ministro de Educación en los últimos seis años se brindaron 700.000 cursos gratuitos a los docentes para que se capaciten. A esto se suma hoy esta experiencia en Tucumán que –esperemos- marcará el ritmo de la Educación a nivel nacional con su experiencia. La jornada de cuatro horas es insuficiente. “Una enseñanza de calidad requiere una estancia en la escuela de entre seis y siete horas, un turno completo. Todo lo demás es un simulacro”, subrayaba Carretero en LA GACETA y alentaba a que ese sea el horizonte: “si no cambiamos esto, a mediano o largo plazo no va a cambiar la escuela”.

Desde la vuelta a clases en este año y en relación con la pandemia hubo avances: inversión en libros, computadoras, refacción edilicia, salas de tres y cuatro años en nivel inicial en algunas localidades, 52.000 becarios Progresar en Tucumán. “Una nueva escuela debe surgir después de la catástrofe que ha sido la pandemia”, dijo muy seguro de sí mismo. Esperamos que el camino se sostenga y se promueva en los próximos años, más allá del signo político de turno.