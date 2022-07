Ecos del escándalo Barracas-Patronato: fallos que están bajo sospecha

Aunque el juez no lo quiera reconocer, no hay dudas de que Barracas Central se vio envuelto en los últimos años en varias polémicas y sospechas, hasta cuando jugó en el torneo del ascenso. “La presencia de Tapia en la cancha no influye en el arbitraje, desde que él es presidente de AFA lo habré cruzado dos o tres veces en alguna pretemporada, nos saludó y no crucé más palabra. No tuve nunca la chance de tener un diálogo siquiera con el presidente de la AFA”, agregó el árbitro de la polémica.