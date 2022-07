Según Carrió, el Presidente cometió "un error enorme" al enfrentarse con el campo

Por otra parte, Carrió habló sobre la movilización convocada para este sábado por sectores afines al kirchnerismo contra La Rural. "Me parece que este error y esta posible reacción de algunos de decir ‘Vamos a la Rural’, creo que el Presidente cometió un gravísimo error. No solo frente al campo, siento que cometió un error trágico en el sentido de irreversible, no se puede tratar así al campo argentino", sostuvo.