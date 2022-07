Mejora la producción PyME: creció la industria manufacturera

La producción de la industria manufacturera PyME en junio creció el 2,6% anual, según los resultados de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Respecto de mayo pasado, en base a la medición a precios constantes, el nivel de actividad de las PyME industriales marcó un retroceso de 0,5%. “En junio no hubo problemas de demanda, el consumo fue firme durante todo el mes, aunque las complicaciones fueron fundamentalmente para producir”, señaló CAME. Apuntaron que “la incertidumbre en los mercados, los rumores de devaluación, el encarecimiento de los precios, las demoras en las entregas y los faltantes de stock de algunos insumos, complicó la producción para las empresas”.