Bolsonaro, ya candidato, dice que el Ejército está de su lado

Si bien el presidente no tocó directamente esos temas, su discurso estuvo cargado de elogios para las fuerzas armadas que, dijo, comparten sus preocupaciones. “El Ejército está de nuestro lado”, declaró a sus seguidores. “Es un Ejército que no acepta la corrupción, no acepta el fraude. Es un Ejército que quiere transparencia”, añadió, entre vítores de los presentes.