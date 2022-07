Santa Evita: Historia de una obsesión

Cuando se publicó una crítica de La novela de Perón en The New York Times, Tomás llamó a su madre para comentarle el logro. “Está muy bien -le dijo- ¿pero cuándo sale en LA GACETA?” En 1997 Tomás ya no podía llamar a su madre -fallecida cinco años antes- para contarle que el NYTimes ahora le había dedicado toda la página 3 del cuerpo central. La publicación generó un terremoto editorial. El libro superó el millón de ejemplares vendidos y las ediciones en una treintena de lenguas lo convirtieron en la novela argentina más traducida de todos los tiempos.