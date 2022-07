Ya no hay guaipos ni pavas del monte

- Y… desde que se enteraron otros cazadores… es tan cerca de la ciudad. Con el doctor fuimos a cazar pavas del monte, pero es muy sacrificado, hay que esconderse a la oración cerca de las aguadas y no prender ni un cigarrillo. Al amanecer se las espera bien enguillados hasta que bajan a tomar agua. Siempre cazábamos tres o cuatro pavas; pero el doctor se cansó. Llegar a las quebradas de la cima del cerro y pasar la noche helada sin prender un fósforo era mucho sacrificio. No era lo mismo que andar tras el perro, esperar que pare la perdiz, acercarse, darle la orden y esperar el vuelo. Era muy buen tirador el doctor; rara vez erraba el disparo. Pero ahora ha cambiado todo, ya no hay guaipos y el doctor no viene más. Andará cazando por otros cerros.