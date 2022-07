Diez años de Stravaganza: "Un espectáculo único, que no se guarda nada"

- Muchas cosas. Me considero un artista que trabaja mucho por el arte y por eso me siento muy orgulloso. Este es un espectáculo único, que no se guarda nada; es el más fastuoso, el más costoso, el más pretencioso, y poder traerlo de gira es mucho más pretencioso. En un momento tan difícil tener productores que me apoyen y poder decir: cuando estamos mal, en lugar de hacer menos, hagamos más, redoblemos la apuesta. Eso es lo que va a vivir en escena.