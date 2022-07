“El estacionamiento está cumpliendo su rol”, afirman desde el Municipio de Tucumán

- Hasta el momento no está previsto que baje el costo de la hora por mayor tiempo de estacionamiento en el espacio público. Todas las consultas y todas las dudas que van surgiendo sobre el sistema se plantean a las áreas que tienen poder de decisión para modificarlo o no. Hay que decir que antes del lunes el estacionamiento funcionaba de manera irregular y el municipio no podía controlar nada. Ahora, tenemos un sistema formal, el cual genera un ingreso que se destinará a la obra pública y demás necesidades que tenga la ciudad.