Jennifer López y el misterio de sus vestidos de novia

El casamiento entre Jennifer López y Ben Affleck sigue dando qué hablar, pero esta vez la temática gira en torno a los vestidos que usó la cantante para dar el sí. La diva de Bronx eligió dos diseños, el primero fue un sencillo vestido blanco brocado y sin mangas que combinó con un semi recogido hacia atrás. "Me siento increíble, estoy tan enamorada", decía en un video previo a la ceremonia. "He tenido este vestido durante tantos años, y lo he estado guardando, guardando, guardando... y ahora lo estoy usando el día de mi boda", dijo visiblemente conmovida.