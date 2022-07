Gabriel Yedlin: "es importante estar cerca de la necesidad de la gente"

En ese sentido reflexionó que "el gobierno nacional tiene muchos programas de subsidios y ayudas" pero el que hoy está más abocado es el de las tarifas (de luz y gas), en donde "hay que hacer un trámite y muchas veces las personas no tienen la computadora para hacerlo y ahí están presentes para ayudar los gobiernos locales y las organizaciones sociales que se ponen a disposición ayudando a los que no tengan internet o no sabe cómo iniciar el trámite", agregó.