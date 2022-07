Caso García Belsunce: el escalofriante diálogo entre Nicolás Pachelo y su madre

- Pachelo: ¿Vos llamaste a la madre de Inés?

- Ryan: ¿Cómo qué le dije?, que estoy preocupada, que tengo miedo por ustedes.

- Pachelo: Vos sos un horror de madre. ¿Sabés que sos un ser indeseable? En serio. Llamó la madre de Inés llorando. Vos sos…. ¿Sabés que sos una retrasada mental?.

- Ryan: No, tengo miedo. Andate a vivir a la casa de los padres de Inés.

- Pachelo: ¿Por qué no te vas vos a la concha de tu madre y te tirás por la ventana y me dejas de romper las pelotas, infeliz?.