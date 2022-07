Marcela Feudale rompió en llanto al recordar a su padre

“Encontrármelo, charlar, caminar como caminaba con el por la playa. Pero no se puede y no va a pasar. Pero bueno. Esa foto, mis charlas con él, la fe que me tenía, la mansedad de su persona, su solidaridad con el mundo, el cariño que le tuvieron sus alumnos que hoy en día me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores. Es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea me voy a poner contenta”, completó.