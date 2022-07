Los Pumas: un final feliz, pero con aspectos a mejorar

Como en Salta, el Cardo cacheteó a Los Pumas en el inicio del complemento con dos tries que desnudaron esas fallas, uno por el centro y otro por la punta. Con mayor porte físico, Escocia se fue imponiendo en el contacto y sacando una ventaja de 15 puntos que hacía presagiar un cierre adverso. Sin embargo, los cambios le dieron otro empuje a Argentina, sobre todo el de Gonzalo Bertranou por Lautaro Bazán Vélez. El cordobés, veterano del seven pero debutante en el seleccionado de 15, no logró imponerse como el conductor que sí es el mendocino, veloz para relanzar el juego y criterioso para saber cómo y por donde conducirlo. Tras la rápida réplica con el try de Nahuel Tetaz Chaparro (que puso a Los Pumas otra vez en partido), el propio Bertranou completó una jugada algo desordenada pero igualmente efectiva por la punta.