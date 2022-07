Héctor Lagoria ofrece “Ecos de la tierra”

“El folclore es nuestra identidad, pero el rock hace tiempo que también forma parte de lo nuestro... La música no tienen fronteras, es mágica y es lindo enriquecer lo nuestro con aditivos de diferentes géneros”, sentencia Héctor Lagoria, que hoy actuará en la Casa de la Cultura de Lules (Italia 259) a las 21. El recital servirá de presentación de su segundo disco, “Ecos de la tierra”, integrado por 10 canciones folclóricas de su autoría, tamizadas con las influencias de otros géneros.

“Las puertas de esa fusión las abrió mi necesidad por hacer algo nuevo. Nunca tomé como rivalidad los distintos géneros musicales. Pienso que la música debería unirnos. Es una gran responsabilidad llevar mis canciones a un disco, y trato de mostrar o materializar lo que siento por dentro, aunque sea difícil que explicar: hay magia, energías, amor, sueños, sentimientos fuertes que van a gran velocidad, lo que habita en mí aunque parezca todo normal”, detalla.

Y abunda en cuanto a lo que significa ser cantautor. “Compongo cuando hay algo que me llega desde arriba, inspiración quizás... Si no puedo hacerlo en ese mismo momento, ando intranquilo hasta que tomo mi guitarra, lápiz y papel; entonces me siento como un canal para poder transmitir algo positivo en letra y música”, remarca.

Volver a Lules es un desafío especial: “es difícil ser profeta en su tierra, más cuando todo es a pulmón y cero recursos; nadie te cree, cuesta mucho y poca gente puede ver tus sueños y tu sacrificio hasta que generas algo y ahí comienzan a valorarte”.