Orihuela busca resolver un caso de inseguridad

“Esto fue premeditado. Pese a que están las cámaras de seguridad, pasó a plena luz del día. Estacioné mi camioneta como se ve, en el video y bajaron para ir directamente a ella. Me estaban siguiendo. En las cámaras se ve que fui a una panadería y estaban detrás de mí”, aseguró. “Hoy estoy más tranquilo. Con la policía no hablé más, ni me hablaron. Contraté un equipo que está trabajando para averiguar, en poco tiempo hicieron avances”.