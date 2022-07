Viral: hizo que su hija firme un contrato de alquiler para vivir en su propia casa

La publicación supera las 1,7 millones de visitas, y la mujer recibió cientos de críticas en las que le advierten que su accionar podría ocasionar un daño irreparable a largo plazo en la relación con su hija. “¡Mis padres me hicieron lo mismo, y ya no hablamos! Así que buena suerte, supongo", le escribió un usuario. A lo que otro aportó: “A menos que esté ahorrando ese dinero para dárselo cuando se mude, de ninguna manera. Me gustaría ver a un joven de 18 años tener un trabajo que pague lo suficiente para vivir en esta economía".