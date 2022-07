Solemne Tedeum: "En muchas familias falta el pan cotidiano y el trabajo digno", afirmó monseñor Sánchez

Manténganse firmes para no volver a caer en bajo el yugo de la esclavitud…

hemos sido llamados a vivir en libertad…

háganse servidores los unos de los otros, por medio del amor…

que esa libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales…

no se estén mordiendo y devorando mutuamente…. porque terminarán destruyéndose los unos a los otros… (cf. Gal. 5, 1. 13-17).