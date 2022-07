Crece el déficit de dólares por turismo

El déficit de dólares de la cuenta servicios de la cuenta corriente se cuadruplicó en los primeros cinco meses de este año. Pasó de U$S 1.000 millones en 2021 a U$S 4.000 millones este año, es decir que requirió U$S 3.000 millones extras, indicó el economista Nadin Argañaraz. En el caso concreto de los viajes y pagos con tarjeta más transporte de pasajeros, el déficit prácticamente se cuadruplicó también, pasando de U$S 650 millones a U$S 2.460 millones, generando una necesidad extra de U$S 1.810 millones, completa el análisis del director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).