Eduardo Robino: "muchas veces la imaginación puede constituir una limitación para el poema"

Es cierto. Las películas que componen el libro no son precisamente las consideradas "arte". Son aquellas que mi padre veía por los paisajes, o por el divertimento de una historia entretenida donde había acción. Sin embargo, al pasar el tiempo, algunas de ellas se convirtieron en clásicas, como "Los 10 mandamientos" de Cecil B.DeMille. Nunca me detuve a pensar - por lo menos yo- que llevará a un film a ser considerado arte o a ser un clásico, o en que momento se funden esos conceptos. Una película sencilla, como " Casablanca" , forma parte del bajage cultural del siglo XX con pleno derecho, y hay pocos que no la conozcan, aún sin haberla visto, sin embargo, está lejos de estar a la altura de cualquier película de Bergman, tanto en relación al guión, como a lo visual o a las actuaciones soberbias que podemos ver, por ejemplo, en " Sonata otoñal".