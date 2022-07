Feria de libros y publicaciones en la Fundación Miguel Lillo

Están a la venta ejemplares de la prestigiosa revista Opera Lilloana (serie monográfica con investigaciones originales sobre botánica, zoología y geología), libros de aves y de plantas medicinales autóctonas. También biografías de importantes personalidades de la historia de Tucumán, como Juan B. Terán, Juan Heller y Ernesto E. Padilla, y cuadernos y catálogos de arte de artistas de reconocida trayectoria. Hay ejemplares de distribución gratuita (entre ellos una vida de Lillo para jóvenes y un cuaderno de arte de Demetrio Iramain). Además, hay un plus adicional: entre los asistentes se sortearán dos magníficas colecciones completas de Genera et Species Plantarum Argentinarum y Genera et Species Animalium Argentinorum,