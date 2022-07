Por qué Amber Heard pidió anular la sentencia del juicio que ganó Johnny Depp

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard fue una de las más mediáticas del mundo de Hollywood. Todo comenzó cuando la protagonista de Aquaman publicó un artículo en The Washington Post en 2018. Sin nombrarlo, en esas líneas habría hecho referencia a la violencia que sufrió por parte de Depp, con quien estuvo casada quince meses. En respuesta, el actor la demandó por US$ 50 millones por difamación y la actriz le devolvió una contrademanda de US$ 100 millones por el mismo motivo.