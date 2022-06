Tras su juicio contra Amber Heard, Johnny Depp prepara en París su regreso al cine

Tras seis semanas de declaraciones, testimonios y exposición de pruebas, el 1 del mes en curso el jurado deliberó y emitió un veredicto que benefició al actor: Heard debía pagarle a Depp U$S 15 millones -$ 10 millones, en concepto de daños compensatorios, y U$S 5 millones, por daños punitivos-. No obstante la jueza redujo la cifra a U$S 10,35 millones.