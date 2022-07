Mick Jagger cambió la letra de “Miss You” en pleno show y se la dedicó a las argentinas

Todo ocurrió después de que Keith Richards interpretara sus dos canciones clásicas en el setlist, “You Got the Silver” y “Happy”. Mick Jagger volvió al escenario con la guitarra eléctrica colgada del hombro y empezó el riff de “Miss You”. Al darse cuenta de la presencia de varias fanáticas argentinas con banderas en las primeras filas, decidió alterar la letra de la canción. “We’re gonna come around at 12, with some argentinian girls, that’s just dyin’ to meet you” (Vamos a venir a las 12, con algunas chicas argentinas, que se mueren por conocerte), cantó.