Rusia ataca con misiles una zona cerca de Odesa

El presidente Volodímir Zelenski elogió lo que describió como una victoria estratégica en la Isla de las Serpientes. “Todavía no garantiza la seguridad. No es una de que el enemigo no vaya a regresar”, dijo. “Pero esto limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso, los alejaremos de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo”, sostuvo.