Avión retenido en Ezeiza: Paraguay dice que uno de los tripulantes se cambió la cara

Por su parte, el gobierno iraní acusó a los titulares del Interior y de Inteligencia de Paraguay, Federico González y Esteban Aquino, de ser “sionistas” y de estar “influenciados” por Estados Unidos. Sin embargo, Abdo dijo que no están preocupados por las reacciones de Teherán: “Ya contestó la cancillería paraguaya (...). Paraguay tiene un compromiso decidido en la lucha contra el crimen trasnacional y el terrorismo. Vamos a seguir, no importa de qué países sean. Acá no es una cuestión contra ningún país. La lucha es contra el crimen internacional y el terrorismo”, dijo.