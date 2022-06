Vecinos de Barrio Sur, ansiosos por empezar a separar

“Hermoso”, definió la novedad Josefa Vizcarra, luego de charlar durante algunos minutos con las jóvenes. “Generalmente separo botellas y tapitas y hago que las lleven a un cesto cercano, porque por aquí a veces no pasa el basurero -relató-; pero esto es diferente. Seguro se van a prender todos los vecinos; no estaría bien que uno no organice y separe, porque la verdad no nos lleva mucho tiempo hacerlo”