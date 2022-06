Soria dijo que no se compró ningún mueble para su despacho

Señaló que las adecuaciones presupuestarias se rigen por el Decreto 292/3 (ME) 2008, modificado por el Decreto N° 1015/3 (ME) 2013, y concluyen en que para iniciar el pedido de asignación de presupuesto, es necesario realizar un relevamiento de los valores de mercado para que dicha adecuación sea procedente. “Por tanto me he limitado a dar cumplimento a los pasos legales previstos por el ordenamiento jurídico vigente”, dijo. Acotó que el listado de muebles para equipar la oficina “ha sido la esencial, y la única indicación por mi realizada, fue la de orientar la mobiliaria al estilo de la Casa de Gobierno. Todo ello tal como se expresa en la nota dirigida al secretario de Hacienda, Enrique Solórzano, por tratarse de un edificio antiguo y de importante valor patrimonial y cultural para todos los tucumanos”.