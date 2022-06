Soria: "Solo indiqué que se oriente el mobiliario al estilo de la Casa de Gobierno"

Soria comienza su comunicado, dirigido a la opinión pública, con el recuerdo de que se trata de un Ministerio de reciente creación. "Como tal, no cuenta con espacio físico, recursos, ni equipamiento básico para su funcionamiento. Es por ello que me veo en la obligación de recurrir a la compra de distintos bienes para su puesta en marcha", dijo el ex decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.