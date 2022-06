Futsal: Pinta para un gran año

“Lo positivo es que jugaron muchos juveniles que estarán en el Argentino C 20 en Comodoro Rivadavia”, agregó. “El segundo semestre es lindo. Además del Argentino C 20, a nivel de clubes se jugará la Copa de Plata Norte en Corrientes, con San Martín como nuestro representante. En septiembre, el C 17 viaja a Rosario y Tucumán organizará el Argentino de Mayores de femenino”, detalló Nanterne Giacchino. En las damas posó su criterio analítico. “Será el gran año de las chicas. El nivel que estoy viendo en el trabajo del día a día es increíble. Estarán entre las mejores cuatro”, vaticinó. “Estamos muy contentos por este presente. Abocados en la organización de ese torneo”, planteó el dirigente lo más importante que le queda al futsal tucumano en 2022.