Por qué el 22 de junio se celebra el Día del Futbolista Argentino

“El pase del Negro Enrique me dejó solo”, bromeó Pelusa cuando contó como fue vivir en carne propia el mejor gol de la historia. “Venía a 100 por hora, no me paraba nadie”, explicó el 10 refiriéndose a la habilidad para eludir a los 5 ingleses. También agregó que la patada que recibió después de anotar el tanto, no la sintió en el momento. “Me rompió el tobillo, pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió”, recordó el astro argentino.

Maradona dio 44 pasos y 12 toques con la zurda, para dejar atrás a 5 jugadores ingleses, (Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y Shilton), y alcanzó los 14.4 kilómetros por hora. Una verdadera maravilla, que solo algunos afortunados pudieron disfrutar desde la tribuna, hace 36 años.