Roberto Sánchez: “Tucumán está peor, tiene que cambiar”

“Nuestro tiempo ha llegado. El oficialismo no tiene otra respuesta que esperar ayudas desde Buenos Aires. Quieren sostener una realidad que no existe y corren detrás de problemas que ellos mismos han generado. Hay inseguridad, hay inflación, la plata no alcanza, falta el gasoil. Llevan cuatro décadas gobernando y cada vez estamos peor. Tucumán tiene que cambiar”. Así lo expresó el del diputado Roberto Sánchez (UCR) quien, en lo que denominó un “rally radical”, como presidente de la UCR puso en funciones a las autoridades departamentales del radicalismo en Lules, Monteros, Chicligasta y Tafí Viejo. En ese contexto, convocó a sus correligionarios a trabajar por una alternativa de gobierno para todos los tucumanos.