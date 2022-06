Rugby Copa "Martín Miguel de Güemes": infernales naranjas

La presentación de los Naranjas dejó conformes a los entrenadores Oscar Prado, Pablo Bascary y Juan Pablo Lagarrigue, más allá de las imprecisiones propias de un equipo en construcción y con escaso tiempo de trabajo. “Hubo muchos puntos muy fuertes en las formaciones fijas. Estuvimos muy bien en el scrum y en el line aseguramos todas las pelotas. De maul tuvimos dos tries. Hubo imprecisiones y algunas fallas en defensa, pero es natural teniendo en cuenta que tuvimos dos lunes y una semana fuerte de práctica, para no interrumpir las actividades de los chicos en sus clubes”, analizó Lagarrigue, quien tras años de vestir la Naranja ahora está experimentando la faceta de entrenador. “Estoy disfrutando mucho esta vuelta. Tratamos de transmitirles a los chicos de que dsifruten lo que es la Naranja. Estuvieron a la altura y trabajaron muy bien”, agregó el ex segunda línea de Cardenales.