Racing compró a un futbolista que irá a juicio por abuso sexual

Gimnasia tenía la opción de comprarle a Once Caldas el 70% del pase de Carbonero en una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares, pero finalmente no saldó la deuda y sólo pagó 700 mil dólares, cuando ya había pasado la fecha acordada. Es por ello que, al no poder hacerse cargo del pago, perdió un porcentaje del delantero. Por ese motivo, Racing negoció directamente con Once Caldas, que a modo de resarcimiento le pagará un monto de la operación a Gimnasia.