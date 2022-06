Salva Mirande: “Aprendí a tocar la guitarra solo pero hoy muchos me apoyan”

- ¡Me encanta leer! Soy adicto a la lectura. Desde chico buscaba cualquier libro que me recomendaban, me lo bajaba y lo leía en el celu. O iba a la biblioteca de mi mamá, agarraba cualquier libro y lo leía. Cuando era más chico leía Harry Potter, Stephen King, Agatha Christie y también muchas novelas románticas. Creo que ahora leo principalmente libros católicos. Libros que dan esperanza. Soy muy creyente y este tipo de lectura me encantó. Me ayudaba en momentos en los que estaba triste. Los libros que leía antes me ayudaban a huir de la realidad, en cambio con estos libros religiosos me ayudan a enfrentar lo que tenga que me pasaba de frente.