Sebastián Villa fue citado a indagatoria por presunto abuso sexual

"Esa noche fue terrible, fue en un lugar donde yo estaba cómoda y con la persona que quería. Y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos. Fui a un hospital porque me dolía todo el vientre y me costaba muchísimo caminar. Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo y dónde me dolía. Pero sabía que sola en mi casa no podía estar porque estaba mal", contó Rocío. Y añadió: "Puedo soñar con eso y me persigue. Entonces tengo que hacer algo, no puedo arrastrar eso tanto tiempo".