Tucumán: el PRO reclamó unidad en Juntos por el Cambio

Días atrás, se difundió un video que dejaba en claro la pretensión de un sector de la oposición de conformar un frente que excluya, en especial, al alfarismo y a Fuerza Republicana. De ese mitin habían participado, entre otros, la ex diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) el ex diputado y ex senador José Cano; el actual miembro de la Cámara Baja Roberto Sánchez; los intendentes de Bella Vista, Sebastián Salazar, y de Yerba Buena, Mariano Campero -estos, de la Unión Cívica Radical-, el concejal de Concepción Ramiro Beti y el ex legislador Alberto Colombres Garmendia -ambos, del PRO-, entre otros. También se encontraba el dirigente de la Sociedad Rural de Tucumán Manuel Avellaneda, acaso el más resuelto a desplazar al alfarismo y al bussismo de la alianza opositora.